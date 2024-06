Trabalhadores da Cimpor suspendem greve até novas negociações

Evolução no processo negocial do acordo de empresa fez com que os sindicatos do sector levantassem o pré-aviso de greve que estava em cima da mesa para a Cimpor, onde se incluía a unidade fabril de Alhandra.

Os trabalhadores da Cimpor suspenderam a greve que estava marcada para a semana passada, depois de uma reunião com a empresa no dia 29 de Maio, adiantou a Federação Portuguesa dos Sindicatos da Construção, Cerâmica e Vidro (Feviccom). A mesma fonte explica que face à evolução favorável no processo negocial do acordo de empresa na reunião de 29 de Maio, designadamente no que dizia respeito à abertura da empresa para discutir a redução do horário semanal de trabalho para as 37,5 horas a partir de 1 de Janeiro de 2026, assim como a abordagem de outras reivindicações, a estrutura decidiu optar pela suspensão da greve.

A Feviccom anunciou que vai realizar plenários de trabalhadores para análise da situação e deliberação das medidas a tomar. Face aos compromissos assumidos pela empresa, ficam para já suspensos também os pré-avisos de greve para as mesmas datas nas outras duas empresas do grupo Cimpor: a Ciarga - Argamassas Secas, que tem também uma fábrica em Alhandra - e a Cimpor Serviços.

Os trabalhadores, recorde-se, exigiam a redução do horário de trabalho para as 37 horas semanais, a garantia dos benefícios complementares na saúde para todos os trabalhadores no activo, reformados e familiares e no caso da Ciarga e da Cimpor Serviços a igualdade de tratamento para com a casa mãe, incluindo o pagamento de um 15º mês. Na greve de Abril os trabalhadores conseguiram garantir um aumento salarial a rondar os 100 euros por mês.