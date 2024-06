Trabalhadores da Nobre voltaram a fazer greve

Empresa de Rio Maior mostrou-se disponível, em Março, para negociar condições com trabalhadores, mas desde essa altura já ocorreram mais duas paralisações.

Os trabalhadores da empresa Nobre, em Rio Maior, voltaram a fazer greve na sexta-feira, 31 de Maio, naquela que foi a 11.ª paralisação por falta de resposta ao caderno reivindicativo, divulgou o sindicato. A greve, convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura e das Indústrias de Alimentação, Bebidas e Tabacos de Portugal (SINTAB), “visa denunciar a falta de vontade da empresa para negociar o caderno reivindicativo dos trabalhadores, bem como a proposta medíocre apresentada, numa empresa certificada, com recurso a tecnologia de ponta e altos padrões de qualidade alimentar”.

A 13 de Março deste ano, numa resposta enviada à Lusa, a Nobre mostrou-se disponível para prosseguir com as reuniões negociais e para discutir “de forma positiva e transparente” as reivindicações dos trabalhadores. Já depois desta data, os trabalhadores paralisaram por duas vezes, a 19 de Março e a 26 de Abril.