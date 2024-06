Troço da EN10 no Porto Alto com trânsito desviado até Agosto

Uma intervenção na rede de colectores domésticos e de abastecimento de água na Estrada Nacional (EN) 10, no Porto Alto, obrigou ao corte do trânsito entre o quilómetro 110,050 e o quilómetro 110,250, que vai circular por via alternativa.

Segundo a Infraestruturas de Portugal (IP), a intervenção decorre na Avenida das Nações Unidas entre a Rua Vitorino Nemésio e a Rua Francisco Maria Gomes.

Para a realização destes trabalhos, segundo a empresa, foi necessário recorrer ao corte do trânsito da via no sentido Samora Correia/Vila Franca de Xira, com implementação do desvio de trânsito pela EN118 e EN10-5, desde o dia 3 de Junho. A previsão de conclusão dos trabalhos está prevista para o dia 3 de Agosto. O desvio de trânsito encontra-se devidamente sinalizado no local.