ULS da Lezíria reforça cuidados de saúde de proximidade

A Unidade Local de Saúde (ULS) da Lezíria começou a trabalhar no reforço da resposta de proximidade, através da redução do número de utentes sem médico de família, que em Janeiro de 2024 era de 24% (46.800 utentes). Através da capacidade de fixação de médicos, bem como da correcta gestão das listas de utentes, prevê-se que em Agosto de 2024 seja possível atingir a meta no reforço da resposta de proximidade, reduzindo o número de utentes sem médico de família para 13% (25.250).

Prevê-se que no decorrer do mês de Junho a ULS consiga concluir o processo de atribuição de forma gradual de médico de família nos concelhos de Almeirim (± 4.000 utentes), Salvaterra de Magos - Marinhais e Glória (± 5.200 utentes) e Rio Maior (± 750 utentes). O processo vai continuar nos meses de Julho e Agosto e contempla a atribuição de médico de família, até completar a meta estabelecida, nos concelhos de Santarém (±1.750 utentes), Cartaxo (± 850 utentes), Golegã (± 2.000 utentes), Chamusca (± 2.000 utentes), Almeirim (± 1.500 utentes), Rio Maior (± 1.750 Utentes) e Coruche (± 1.750 utentes).

Se lhe for atribuído médico de família, o utente irá receber uma carta com indicação da sua equipa de família (médico e enfermeiro), bem como com os contactos da sua unidade de saúde actualizados. Estima-se que no final do mês de Junho a cobertura na ULS da Lezíria passe para 81%, sendo atingido no final de Agosto a meta de 87% dos utentes com médico de família atribuído.