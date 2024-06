Uma semana em Alcanena dedicada às crianças e à alimentação saudável

A terceira edição do evento Alcanena Green Week decorreu de 1 a 5 de Junho para assinalar o Dia Mundial da Criança e o Dia Mundial do Ambiente. No primeiro dia, sábado, decorreram actividades de animação e de sensibilização ambiental para toda a família, no Jardim da República, na vila de Alcanena, na iniciativa Parque do Planeta, onde as crianças e famílias puderam experimentar alimentação saudável e com base na dieta mediterrânica, na Food Truck do projecto “Literacia alimentar & Dieta Mediterrânica no Médio Tejo”. Também brincaram em insufláveis, na gincana de bicicletas e quadriciclos da Escola Fixa de Trânsito de Alcanena, participaram em jogos ambientais dinamizados por diversos parceiros, entre outras actividades, como interagir com os animais do Canil/Gatil Intermunicipal do Médio Tejo.

No domingo, 2 de Junho, realizou-se a caminhada interpretativa e comemorativa dos 50 anos da realização dos primeiros trabalhos arqueológicos da Gruta da Marmota, na localidade de Raposeira, União das Freguesias de Alcanena e Vila Moreira. A caminhada contou com muitos participantes que percorreram um percurso que ligou dois locais arqueológicos do concelho de Alcanena, a Lapa da Galinha, em Vila Moreira, e a Gruta da Marmota, na Raposeira. A tarde foi dedicada à prova de sopas “Sopas da Aldeia” em Vale Alto, onde, após o almoço, decorreu a sessão temática sobre o tema do dia, com a participação de Paulo Carvalho, da Vivid Foods, de Filipa Silva, da Associação ZERO, e de Luís Melo, do projecto “Ouro Líquido”.