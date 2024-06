Complexo de Piscinas de Azambuja abre em Julho para época especial

O Complexo de Piscinas de Azambuja vai ter uma época especial de actividade, durante o mês de julho, no qual se encontrará a funcionar semanalmente de terça-feira a sábado, com aulas de várias modalidades e horários alargados para utilização da piscina e dos campos de ténis em regime livre. Vaõ realizar-se aulas de Hidroginástica, Reabilitação Aquática, Regime Livre Piscina, Regime Livre Ténis, e alugueres de pistas de 25 metros, do tanque de aprendizagem e do ginásio, assim como existem vários horários disponíveis para grupos e festas de aniversário.

Os interessados que ainda não estejam inscritos no complexo na presente época desportiva, podem ingressar mediante o pagamento da taxa de inscrição para a época desportiva 2024/2025, mais a mensalidade do mês de Julho. Na modalidade de aulas avulsas, ficarão sujeitos à disponibilidade de vagas nas respectivas turmas.