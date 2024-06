Duas centenas desfilam nas marchas populares em Constância

Mais de 200 pessoas vão participar nas marchas populares promovidas pela Câmara de Constância em parceria com as juntas de freguesia do concelho. A iniciativa “A Praça Convida – Lá Vai a Marcha!” está agendada dia 22 de Junho, a partir das 21h00, com um desfile que sairá do Largo Cabral Moncada e actuações no largo em frente aos Pezinhos no Rio, junto à confluência entre os rios Zêzere e Tejo.

O evento conta com a participação das marchas da Universidade da Terceira Idade – Tramagal, da Escola dos Sorrisos - Centro de Apoio a Idosos de Rio de Moinhos, do Chão da Feira - Freguesia de Constância, da Freguesia de Montalvo e da Freguesia de Santa Margarida da Coutada. As marchas serão acompanhadas pela Banda da Associação Filarmónica Montalvense 24 de Janeiro.