Fábrica das Artes produz criatividade e inovação em Tomar

A inauguração da quarta edição da Fábrica das Artes decorreu no sábado, 15 de Junho, no edifício Moagem “A Portuguesa”, no Complexo Cultural da Levada, em Tomar. O evento contou com a presença da vice-presidente do município, Filipa Fernandes, e dos artistas envolvidos. Foram apresentados os diversos ateliês distribuídos pelos cinco pisos do edifício, uma exposição de pintura de artistas estrangeiros a residir no concelho e o “Zin da Fábrica”, um jornal que divulga mensalmente actividades e objectivos do projecto.

A Fábrica das Artes foi criada a 16 de Junho de 2021, é um projecto gerido e promovido pelo município de Tomar. Aposta na valorização da identidade do território, tendo como força motriz a criatividade e a inovação.