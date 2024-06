Orquestra Típica Scalabitana dá concerto e apresenta novo CD

A Orquestra Típica Scalabitana vai assinalar o lançamento do seu novo CD com um concerto a realizar no dia 21 de Junho, pelas 21h30, no Convento de São Francisco, com entradas gratuitas. O espectáculo insere-se na abertura da programação de mais uma edição do programa de animação In.Santarém e conta com o apoio da Câmara Municipal de Santarém. O novo CD estará disponível para venda.