Pavilhão de Fráguas com iluminação LED

A Câmara de Rio Maior atribuiu um apoio financeiro à Associação de Solidariedade Social, Cultural e Desportiva de Fráguas, no montante de 2.656 euros, para a substituição da iluminação do pavilhão da colectividade por luminárias LED e instalação de luzes de emergência de acordo com as normas legais de segurança.