Piscinas descobertas do Cartaxo já abriram

As piscinas municipais descobertas do Cartaxo abriram no sábado, 15 de Junho, e estão a funcionar de terça-feira a domingo das 10h00 às 20h00, com saída obrigatória das instalações às 19h00 e da água às 18h30. O espaço é constituído por uma piscina grande e outra mais pequena para as crianças, zona de relvado e sombras. As piscinas municipais cobertas estão temporariamente encerradas, uma vez que irão ser alvo de obras profundas de requalificação e modernização, estando na fase do projecto.