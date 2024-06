Tertúlia de poesia na Casa-Memória de Camões em Constância

A Casa-Memória de Camões, em Constância, vai realizar uma tertúlia de poesia, dedicada apenas a poemas de Luís de Camões, no dia 22 de Junho. A tertúlia começa pelas 16h00 e é constituída por uma primeira parte com poemas escolhidos pela equipa coordenadora e uma segunda em que todos os participantes são convidados a, se assim o entenderem, partilharem as suas leituras do autor ou com ele relacionadas. A terceira parte é de temática livre e aberta, para quem quiser partilhar obras que escreva ou esteja a ler. A entrada é livre.