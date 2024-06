420 mil euros para distribuir por trinta clubes do concelho de Santarém

A Académica de Santarém é a agremiação que recebe mais do município no âmbito do Regulamento de Apoio e Financiamento ao Associativismo Desportivo em 2024.

A Câmara de Santarém vai distribuir um total de 420 mil euros por 30 clubes desportivos do concelho no âmbito do RAFAD - Regulamento de Apoio e Financiamento ao Associativismo Desportivo. A proposta foi aprovada na última reunião do executivo por unanimidade. A Associação Académica de Santarém é a agremiação que recebe o maior montante, no valor de 58.163 euros. Seguem-se o Clube Desportivo Amiense (42.604 euros); o Centro de Cultura, Recreio e Desporto Moçarriense (31.885 euros); o Vitória Clube de Santarém (30.812 euros); a União Desportiva de Santarém (27.540 euros); o Santarém Basket Clube (24.496 euros); o Rugby Clube de Santarém (23.865 euros); e o Atlético Clube de Pernes (23.858 euros).

Ainda acima do patamar dos 10 mil euros estão o Time4Satisfaction (16.586 euros); o New Star Dance Clube (14.830 euros); o Gimno Clube de Santarém (14.062 euros); o Clube de Andebol São Vicentense (12.696 euros); e o Clube de Canoagem Scalabitano (11.174 euros).

O presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, destaca a importante e relevante actividade desportiva que existe no concelho de Santarém aproveitando para agradecer “o empenho de todos os clubes, investir no desporto é investir na qualidade de vida da nossa população”. O município considera que as associações desportivas desempenham uma importante função na contribuição para o desenvolvimento desportivo e também no lazer e ocupação dos tempos livres, bem como na criação de hábitos de vida saudáveis.