Clube de Judo de Torres Novas apura quatro atletas para nacional de juvenis

Depois de muitas horas de treino, dedicação e várias provas de preparação, o Clube de Judo de Torres Novas teve uma participação excelente no Campeonato Zonal de Juvenis – Zona Centro, que decorreu a 8 de Junho. Uma prova exigente, disputada entre todos os judocas dos distritos de Coimbra, Leiria e Santarém, com vista ao apuramento para o Campeonato Nacional de Juvenis.

Apesar do elevado nível de todos os atletas, os judocas de Torres Novas, acompanhados pelos seus mestres, Nuno Ribeiro e Kátia Sombra, estiveram em evidência, com os resultados obtidos que permitiram o apuramento de quatro atletas para o nacional de juvenis de 2024, que se disputa no próximo dia 22 de Junho na localidade de Angeja, concelho de Aveiro.

Pedro Sardinha Costa, Pedro Costa, Tomás Lopes e Rafael Silva são os atletas apurados. O Clube de Judo de Torres Novas contou ainda com a participação do judoca Eduardo Barbosa (-50Kg), que apesar de não ter alcançado os lugares do pódio, e respectivo apuramento, fez uma óptima prestação.