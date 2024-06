Munícipes de Alcanena descontentes com horários de funcionamento do estádio municipal

Munícipes estão descontentes com os horários praticados no Estádio Municipal de Alcanena e há vários meses que pedem alterações para poderem usufruir do espaço.

O executivo municipal de Alcanena está a equacionar alterar o horário de funcionamento do estádio municipal a partir de Setembro. No regulamento da instalação o horário de abertura é das 09h00 às 22h00, no entanto, tem sido frequente o espaço encerrar a partir das 20h30, algo que tem gerado queixas por parte dos munícipes. A mudança de horário a partir de Setembro é uma opção que está a ser avaliada pelo executivo municipal.

Outro dos pedidos que tem sido frequente é a abertura mais cedo do estádio para que os munícipes possam praticar caminhadas ou corridas antes de irem de manhã para os seus locais de trabalho. A vereadora Sónia Bento (PS) aproveitou a última reunião camarária para questionar o executivo se estaria a par da situação e dos pedidos frequentes dos munícipes. A vereadora com o pelouro do desporto, Marlene Carvalho, confirmou que têm sido vários os pedidos para uma abertura mais cedo do espaço e que estão a ser analisadas opções. Segundo explica Marlene Carvalho, a ocorrer a mudança de horários, será a partir de Setembro e a mudança da hora de abertura passará para as 08h00, encerrando, no entanto, mais cedo.