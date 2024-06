Nadadores de Ferreira do Zêzere com pódios em Coruche

Vários atletas da secção de natação da Casa do Povo de Ferreira do Zêzere obtiveram pódios, em Coruche, no Torneio de Natação de Cadetes, prova que finalizou o Circuito Regional de Cadetes. Afonso Marques, Bárbara Simões, Carolina Bento, Catarina Cotrim, Joana Filipa, Joana Antunes, Leandro Cruz, Mafalda Henriques, Mariana Nunes, Matilde Araújo e Núria Mendes foram os nadadores cadetes que conseguiram pódios e recordes pessoais.