Pedrógão Triatlo vence etapa do Campeonato Nacional Jovem

A segunda edição do II Triatlo de Coruche resultou numa vitória colectiva dos atletas do Pedrogão Triatlo, com destaque para a obtenção de dois primeiros lugares e de dois quartos lugares nos quatro escalões em competição, entre as 103 equipas de estafetas presentes na etapa. No mesmo dia, 8 de Junho, o Pedrógão Triatlo participou pela primeira vez no Campeonato Nacional de Clubes em estafetas mistas, alcançando o terceiro lugar em juvenis.

Também o atleta cadete Francisco Jogo, em representação União Desportiva e Recreativa Zona Alta, obteve a primeira posição no Campeonato Regional de Atletismo em pista na prova de 3.000 metros.

No Dia Mundial da Criança realizou-se a 3ª etapa do Campeonato Nacional de Jovens em Peniche. O Pedrógão Triatlo participou com 51 atletas jovens no Aquatlo e 14 absolutos no Campeonato Nacional de Clubes de Triatlo. Obteve o segundo lugar colectivo no Campeonato Jovem e vários pódios individuais nos diversos escalões.

Anabela Salgado foi homenageada pela Federação de Triatlo de Portugal com o prémio da primeira mulher a vencer uma prova de triatlo em Peniche em 1985. Os atletas Guilherme Neves e André Neves subiram ao pódio, sendo que André Neves ficou em terceiro lugar no escalão de juniores do Campeonato Universitário de Triatlo e Guilherme Neves em terceiro no Campeonato Nacional de Clubes, no escalão de cadetes. A equipa do Pedrogão Triatlo de absolutos masculinos igualou o melhor resultado de sempre consolidando a oitava posição no Nacional de Clubes em 38 equipas.