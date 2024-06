União Atlético Povoense conquista 13 medalhas no nacional de atletismo

O União Atlético Povoense (UAP) da Póvoa de Santa Iria esteve representado em bom plano no Campeonato Nacional de Atletismo Master de pista ao ar livre, realizado a 15 e 16 de de Junho em Vila Real de Santo António, tendo conquistado 12 medalhas, incluindo uma de ouro, quatro de prata e sete de bronze.

A comitiva do UAP foi composta por 13 atletas (7 masculinos e 6 femininos), participando em 34 provas de 11 disciplinas. O destaque vai para a conquista do título de campeão nacional nos 3.000 metros marcha – M70, por Augusto Ramôa. O UAP também obteve os títulos de vice-campeão nacional no escalão - M65 por João Afonso nos 400 metros e nos 1.500 metros, em - F55 por Elisa Sampaio no salto em altura, enquanto Alexandre Monteiro foi vice-campeão nacional na categoria de M55 em 1.500 metros.

Colectivamente foi alcançado o Top15 Masculino (14° em 103 equipas) e Feminino (11° em 53 equipas). O campeonato contou com a presença de mais de 500 atletas Masters (>35 anos), em representação de mais de uma centena de equipas.