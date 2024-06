Evento anual do Centro Hípico de Vila Franca de Xira

Trinta alunos do Centro Hípico de Vila Franca de Xira, em parceria com a empresa Pátio do Tejo, reuniram-se no dia 26 de Maio para o seu evento anual de Domingo, na zona da Moita. Neste dia de convívio de familiares e amigos, estiveram com os cavalos na praia do Rosário (Moita) e fizeram um almoço Pic-Nic junto à praia. “Um dia maravilhoso, onde as imagens falam por si”, destaca Nuno Oliveira, responsável do Centro Hípico de Vila Franca de Xira.