Exposição de Cartazes das Festas

A Praça da Restauração do Mercado Municipal do Entroncamento recebe, de 21 a 29 de Junho, a Exposição de Cartazes das Festas de São João e da Cidade. A organização é da responsabilidade da Unidade de Cultura e Arquivo Municipal. A mostra é uma retrospectiva dos cartazes criados para as Festas do Entroncamento.