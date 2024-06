Férias Municipais de Verão garantem muitas actividades às crianças do Entroncamento

A Câmara Municipal do Entroncamento dinamiza, de 1 a 26 de Julho, mais uma edição das Férias Municipais de Verão, com actividades dirigidas a alunos do 1º e 2º ciclos do ensino básico. As inscrições devem ser efectuadas presencialmente na recepção das Piscinas Municipais, com um limite de 75 crianças por semana.

As Férias Municipais decorrem no período da manhã, entre as 09h00 e as 12h00 e no período da tarde entre as 14h00 e as 17h00, com a possibilidade de ser fornecido almoço. A recepção das crianças é feita a partir das 08h30 e a entrega até às 18h00, informa o município. Estão previstas actividades de mini-ténis, mini-voleibol, mini-badminton, mini-basquetebol, ESER, tiro com arco, paintball, karaté, boxe, patinagem, jogos tradicionais, jogos lúdico-desportivos, canoagem no Tejo, entre outras.

As Férias Municipais de Verão 2024 contam com a parceria do MNF – Museu Nacional Ferroviário, CLAC – Clube de Lazer Aventura e Competição, Casa do Benfica do Entroncamento, Grupo Escoteiros 84, EKE - Escola Karaté do Entroncamento, ANAMMDA – Associação Nacional de Artes Marciais Mistas e Disciplina Associada.