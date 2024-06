Sertã promove acções de literacia alimentar

A Sertã promove, durante o mês de Junho, a literacia alimentar, num conjunto de actividades desenvolvidas no âmbito de um projecto direccionado a toda a comunidade para ajudar a escolher uma alimentação saudável. Em comunicado, a Câmara da Sertã refere que, durante o mês de Junho, decorrem no concelho diversas actividades de literacia alimentar, no âmbito do projecto Literacia Alimentar & Dieta Mediterrânica no Médio Tejo direccionadas a toda a comunidade.

O projecto visa contribuir para a qualidade de vida das populações, através da adopção de uma alimentação equilibrada, sustentável, tendencialmente de base local, e associada à dieta mediterrânica. No âmbito deste projecto foram já desenvolvidas algumas acções, em parceria com o município da Sertã, junto do público escolar e sénior do concelho. Desenvolvido no âmbito do Plano de Desenvolvimento Rural (PDR) 2020, o projecto Literacia Alimentar & Dieta Mediterrânica no Médio Tejo é promovido pela Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, em parceria com a Pinhal Maior (Associação de Desenvolvimento do Pinhal interior Sul), Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e Rede Rural Nacional.