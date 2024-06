Especial Ensino para uma escolha informada

O MIRANTE está a preparar um suplemento sobre o Ensino para dar a conhecer as principais ofertas formativas para o próximo ano lectivo. O trabalho está a ser elaborado com a colaboração de inúmeros estabelecimentos de ensino que desejam dar a conhecer os cursos que vão ter a funcionar no próximo ano lectivo assim como a importância de fazer boas escolhas .