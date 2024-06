Lapso no Guia Autárquico

nota de redacção

No Guia Autarcas e Autarquias que O MIRANTE começou a distribuir na semana passada foi detectado um lapso na paginação relativamente ao concelho de Abrantes, apesar de toda a dedicação e de muitas semanas de trabalho para produzirmos um produto de excelência. A redacção do jornal lamenta que tenha ocorrido a falha de não estar referida a freguesia de Tramagal, pedindo desculpas aos leitores, à população e aos autarcas, essencialmente ao presidente da junta de freguesia, António José Carvalho, eleito pelo Movimento Independente Freguesia Tramagal (MIFT). Como só não erra quem não faz, comprometemo-nos a continuar a trabalhar com rigor para tentar evitar as falhas.