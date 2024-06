600 utentes em lista de espera para ter médico em Samora Correia

Unidade de Saúde Familiar de Samora Correia tem menos dois médicos o que fez aumentar o número de pessoas sem clínico atribuído.

Faltam dois médicos de família na Unidade de Saúde Familiar de Samora Correia (USF) e aumentou a lista de espera para a inscrição de cerca de 600 novos utentes. As informações foram avançadas pela direcção da USF, em reunião com a Comissão de Utentes do concelho de Benavente (CUCB) e que decorreu no dia 7 de Junho. A falta de médicos tem gerado uma sobrecarga de trabalho à equipa médica da USF, com o atendimento a mais quatro mil utentes das listas dos médicos em falta. As filas de espera à porta da unidade de saúde, antes da abertura, para marcação da consulta do dia, também são notórias. Perante este cenário a comissão de utentes considera urgente a implementação de medidas por parte do Governo para resolver os problemas do Serviço Nacional de Saúde.