Alunos da Academia Sénior da Golegã mostram a sua arte

Inauguração da exposição“Ser Artista por um dia” decorre dia 20 de Junho, na Galeria de Arte João Pedro Veiga, na Golegã.

A exposição “Ser Artista por um dia”, que vai ser inaugurada no dia 20 de Junho, exibe trabalhos de utentes da Academia Sénior da Golegã na Galeria de Arte João Pedro Veiga, espaço de exposições temporárias do Museu Municipal Martins Correia. A mostra pode ser vista até dia 5 de Julho e tem entrada livre.

Adília Rodrigues, Bruno Protásio, Carminda Pereira, Deolinda Rocha, Francisco Ratado, Isabel Pereira, Maria Augusta de Jesus, Maria Conceição Vieira, Maria de Jesus Constantino, Maria Elisa Freitas, Maria Elisa Salvador, Maria Rita Morais e Maria José Rocha são os 13 autores que têm trabalhos na exposição. A mostra reúne um núcleo de 62 obras de arte criadas pelos utentes da Academia Sénior da Golegã que frequentaram as oficinas Let´s Art durante o ano lectivo 2023/2024.

Desde 2021 que as tardes das últimas sextas-feiras do mês na Academia Sénior da Golegã são dedicadas a conhecer alguns dos principais artistas da História da Arte e à produção de obras inspiradas nos autores e movimentos artísticos apresentados. São utilizados diferentes suportes, explorados diferentes materiais e experimentadas diferentes técnicas. A criatividade individual e colectiva é a “ferramenta” comum a estas oficinas.