APA vai limpar diques que estão intransitáveis em Valada

O presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor, e o vice-presidente, Pedro Reis, estiveram de visita a Valada com um representante da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) por causa da limpeza dos diques. O MIRANTE esteve no local e verificou que, por exemplo, junto à antiga escola primária é impossível circular a pé com o amontoado de ervas, o que dificulta a vida aos peregrinos dos Caminhos de Fátima e de Santiago que são obrigados a ir para a estrada.

João Heitor refere que a limpeza não é da responsabilidade da câmara, divulgando que a APA, na pessoa do seu vice-presidente, assumiu que iria resolver o problema e deixou em aberto a possibilidade de um acordo para apoio com a limpeza. Em 2019, no tempo do ex-presidente da câmara Pedro Ribeiro (PS), foram investidos nos diques de Valada mais de 530 mil euros, numa obra adjudicada pela APA e financiada em 75% pelo Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos do Portugal 2020.

A obra reabilitou o sistema de diques que se estende por 24,5 quilómetros e pelos concelhos de Azambuja, Cartaxo e Santarém, protegendo três aglomerados populacionais da freguesia de Valada – Reguengo, Valada e Porto de Muge –, e 700 hectares de terrenos agrícolas. Os trabalhos incluíram o reperfilamento e reparação do corpo dos diques, o preenchimento de cavidades, refechamento das juntas e reparação e substituição das portas de água.