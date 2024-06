Apreendida droga, pistola e mais de 4 mil euros a suspeito de tráfico de droga

Um homem de 48 anos foi detido pela GNR de Torres Novas por tráfico de estupefacientes e posse ilegal de arma. O suspeito, já com antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime, foi detido no dia 12 de Junho em flagrante delito. Durante a operação foi apreendido o seguinte material: 4.130 euros em dinheiro; 71 doses de heroína; cinco doses de cocaína; uma pistola de calibre 6,35 mm; 12 munições de calibre 6,35 mm; material para corte e acondicionamento de produto estupefaciente.

A GNR informa que a investigação por tráfico de estupefacientes já decorria há cerca de seis meses, tendo sido cumpridos dois mandados de busca domiciliária e cinco mandados de busca não domiciliária nos concelhos de Alcanena e de Torres Novas. O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Santarém, no dia 14 de Junho, tendo-lhe sido aplicada a medida de coacção de apresentações periódicas trissemanais no posto da GNR da área de residência. Na operação estiveram envolvidos militares da GNR do Posto Territorial de Torres Novas e de Alcanena, do Destacamento de Intervenção de Santarém e do Grupo de Intervenção e Operações Especiais da Unidade de Intervenção.