Autarca adverte para incómodos causados por obras na EN 114 em Rio Maior

Requalificação da Estrada Nacional 114, no movimentado troço que serve a zona industrial da cidade, vai durar 14 meses.

O presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias, congratula-se com as anunciadas obras de requalificação da Estrada Nacional 114, no troço que serve a zona industrial da cidade, mas adverte que a intervenção, com uma duração estimada de 14 meses, vai causar impactos negativos na circulação rodoviária nessa zona.

“O Município de Rio Maior esteve sempre comprometido desde o primeiro minuto para que este tema visse a luz do dia. Creio que sabemos todos que esta obra nos trará incómodos, creio que será razoável perceber que antes de melhorar muito, teremos de suportar alguns contratempos causados pelos trabalhos, mas acredito que estaremos todos disponíveis para perceber que alguns sacrifícios valem bem a pena”, afirma o presidente da autarquia, citado em comunicado.

O percurso entre o entre o nó da A15 e a cidade de Rio Maior, na Estrada Nacional 114, vai finalmente ser requalificado, numa obra da responsabilidade da empresa pública Infraestruturas de Portugal. O auto de consignação foi assinado na primeira semana de Junho, numa sessão em que estiveram presentes o presidente da Câmara de Rio Maior, o representante da Infraestruturas de Portugal Rafael Almeida e Joana Pragosa e José Pires, da Construtora Pragosa.

As obras, ambicionadas e prometidas há muitos anos, estão orçadas em cerca de 6,7 milhões de euros, a que acresce um investimento de cerca de 3 milhões de euros por parte do município. Visam melhorar a fluidez e dar mais segurança ao trânsito automóvel e pedonal na movimentada via que serve de ligação à Zona Industrial e Parque de Negócios, assim como ao acesso Oeste à A15.