Automóvel incendeia-se no acesso sul a Santarém

Um automóvel ardeu na manhã desta terça-feira, 18 de Junho, na Avenida General Ramalho Eanes, em Santarém, não havendo vítimas a registar. A situação obrigou ao corte da circulação rodoviária nessa via que liga a rotunda do retail park à rotunda junto ao Politécnico de Santarém. O alerta foi dado por volta das 08h40, tendo acorrido ao local os Bombeiros Sapadores de Santarém e a PSP. A circulação no acesso sul a Santarém foi restabelecida de forma condicionada por volta das 09h10.