Eleição da Rainha das Vindimas de Valada com vertente solidária

A eleição da Rainha das Vindimas de Valada, no concelho do Cartaxo, este ano realiza-se sob o mote “Grande noite solidária”, para ajudar associações da freguesia. A compra da pulseira, no valor de 2 euros, dá direito a uma bebida e a ficar inscrito num sorteio que se realiza no final do evento. A eleição acontece no sábado, 29 de Junho, na zona ribeirinha de Valada, com fado por Miguel Moura, Paulina Mirão, Diogo Pombas e Célia do Carmo, acompanhados de Alexandre Silva, na viola, e João Vaz, na guitarra portuguesa, apresentações das associações e presença dos dois produtores de vinho da freguesia.

A iniciativa foi pensada e levada a cabo pelo Rei e Rainha das Vindimas da Freguesia de Valada 2023, Rafael Louro e Beatriz Ramos, com o apoio da Junta de Freguesia de Valada. As pulseiras podem ser adquiridas na junta de freguesia, junto dos jovens ou das associações beneficiárias – Centro de Dia de Valada, Igreja Paroquial de Valada, Lusitano Futebol Clube Portomugense, Rancho Folclórico Ceifeiras de Porto de Muge e Ribatejano Futebol Clube Valadense.