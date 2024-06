Exposição “As Marias da Maria Lamas” na Golegã

Os alunos do 11º e 12º anos de Artes do Agrupamento de Escolas Gil Paes, de Torres Novas, estão a mostrar os seus trabalhos de pintura alusivos ao Dia Internacional da Mulher na exposição “As Marias da Maria Lamas”. A mostra decorre na Biblioteca Municipal José Saramago, na Golegã, a pedido de dois alunos residentes nesse concelho, e está em exibição até dia 5 de Julho. Maria Lamas, nascida em Torres Novas a 6 de Outubro de 1893, destacou-se na luta pelos direitos das mulheres e é considerada uma das mulheres mais influentes do século XX.