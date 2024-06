Golegã investe 1,8 milhões de euros na construção e reabilitação de 14 casas

O município da Golegã e a empresa Canas Engenharia e Construção, S.A. assinaram o contrato de empreitada para construção e reabilitação de 14 casas no concelho da Golegã, no âmbito da Estratégia Local de Habitação 1º Direito. A primeira fase do programa contempla um investimento de cerca de um milhão e 800 mil euros. O 1.º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação visa promover soluções habitacionais para pessoas que vivem em condições indignas e que não dispõem de capacidade financeira para suportar o custo do acesso a uma habitação adequada.

O programa assenta numa dinâmica predominantemente dirigida à reabilitação do edificado e ao arrendamento. Aposta também em abordagens integradas e participativas que promovam a inclusão social e territorial, mediante a cooperação entre políticas e organismos sectoriais, entre as administrações central, regional e local e entre os sectores público, privado e cooperativo.