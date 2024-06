Idosos de VFX despediram-se de mais um ano de Universidade Sénior

Durante este ano meio milhar de pessoas frequentaram a Universidade Sénior situada na Quinta da Piedade.

Este ano lectivo mais de meio milhar de idosos de todo o concelho de Vila Franca de Xira estiveram envolvidos em duas centenas de actividades da Universidade Sénior, que está instalada na Quinta da Piedade, na Póvoa de Santa Iria. Na tarde de 14 de Junho teve lugar a habitual festa de encerramento do ano lectivo da Universidade Sénior, que é uma resposta social vocacionada para a promoção do envelhecimento activo, através de actividades sociais, culturais, educacionais e de convívio para pessoas residentes no concelho e que tenham idade igual ou superior a 55 anos. O funcionamento da universidade é assegurada com a colaboração de 67 professores, todos em regime de voluntariado, permitindo a oferta de uma diversidade de aulas e acções de formação, em áreas como as ciências naturais e exactas; ciências sociais, humanas e políticas; expressão corporal e plástica; informática; teatro, expressão musical e línguas.