Inscrições para curso superior em Distribuição e Logística em Azambuja

Estão abertas até 27 de Agosto as inscrições para preencher 20 vagas do novo Curso Técnico Superior Profissional (TeSP) em Distribuição e Logística, a decorrer em Azambuja. A formação decorre em quatro semestres lectivos e contempla as componentes de formação geral e científica, técnica e em contexto de trabalho. O estágio prático terá a duração de um semestre lectivo e a colocação, segundo o município de Azambuja, “está assegurada aos futuros alunos em cerca de duas dezenas de empresas instaladas no concelho”.

O Curso Técnico Superior Profissional resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal de Azambuja e o Instituto Politécnico de Santarém. A abertura de candidaturas para este curso marca a chegada do ensino superior ao concelho de Azambuja.