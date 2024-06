Jangadas improvisadas voltaram a descer o Nabão

A 15ª descida do Nabão em jangadas improvisadas decorreu no domingo, 16 de Junho, com mais de meia centena de aventureiros que inventaram as mais mirabolantes embarcações. A iniciativa, organizada pelo MOCAART (Moto Organizadora de Competição e aventura de Além da Ribeira –Tomar), começou como de costume na praia fluvial do Agroal, no concelho de Ourém e terminou nas Lapas, já no concelho de Tomar.

A organização salienta que foram muitos aqueles que acompanharam por fora o decorrer da descida e se riram com as inúmeras peripécias ao longo do percurso. No final, cerca de 250 pessoas conviveram no almoço junto à capelinha de Nossa Senhora das Lapas.