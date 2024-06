Mais de meio milhão de euros para o movimento associativo de Rio Maior

A Câmara de Rio Maior vai atribuir este ano um valor de 513.177 euros ao movimento associativo do concelho, que vai ajudar a financiar as actividades de 44 associações, clubes ou colectividades. As agremiações contempladas efectuaram candidatura aos contratos-programa da época 2023-24 que agora tiveram a sua formalização com a aprovação por unanimidade em reunião de câmara. “Os apoios agora formalizados reflectem o compromisso do município de Rio Maior em apoiar o movimento associativo, reconhecendo o seu papel fundamental no desenvolvimento cultural, desportivo, juvenil e social no concelho”, refere a Câmara de Rio Maior em publicação nas redes sociais.

A assinatura dos contratos-programa 2023-2024 para o associativismo do concelho de Rio Maior teve lugar no cineteatro municipal, onde decorreu também uma acção de formação sobre regularização de instalações associativas, ministrada pela arquitecta Clara Ramalho. Na sessão marcaram presença o residente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias, os vereadores João Lopes Candoso, Miguel Santos e Carla Dias, representantes de juntas de freguesia e das associações, clubes e colectividades que cumpriram os requisitos para a atribuição de apoio.