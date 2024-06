Mais uma edição da semana cultural no Agrupamento de Escolas Templários

O Agrupamento de Escolas Templários realizou nos dias 3 e 4 de Junho a nona edição da Semana Cultural, uma actividade no âmbito do Projecto Cultural de Escola. No primeiro dia da iniciativa desenvolveram-se no Centro Escolar de São Pedro actividades sob o tema “a importância da higiene das mãos”, e no dia 4 várias sessões de cinema e um momento musical com o “4quarteto” do Canto Firme. “Foram dois dias em que as crianças, escutando, visualizando, executando, se divertiram e tiveram as suas aprendizagens mais enriquecidas pelos familiares e outros participantes que intervieram nesta Semana Cultural”, refere a direcção da escola.