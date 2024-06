Morreu o oftalmologista Custódio Jacinto pioneiro de uma rede de ópticas

Médico começou a carreira com um pequeno consultório nos Bombeiros de Almeirim e chegou a ter um império de lojas de óculos na região. Actualmente estava reformado, mas continuava a trabalhar, chegando a dar uma ajuda no Hospital de Santarém onde há uma grande carência de oftalmologistas.

O médico oftalmologista Custódio Carvalho Jacinto morreu no seu consultório em Almeirim na tarde de quarta-feira, 12 de Junho, durante as consultas que continuava a dar na cidade, apesar de estar reformado. O médico que nos primeiros tempos de carreira dava consulta nas instalações do Bombeiros Voluntários de Almeirim, depressa passou a ser uma referência no concelho onde teve sempre a base dos seus negócios ligados à oftalmologia.

Custódio Jacinto é natural de Santarém estudou no Liceu Sá da Bandeira e residiu no concelho de Almeirim. Ultimamente morava em Alpiarça. Licenciou-se na Faculdade de Medicina de Lisboa. Foi médico no Hospital de Abrantes e já reformado esteve a trabalhar no Hospital Distrital de Santarém onde se sente uma grande carência de oftalmologistas. Foi um médico solidário, preocupado e atencioso com os seus utentes.

Actualmente era dono da empresa Coisas de Médicos - Clínica Médica, Lda em Almeirim, no espaço onde tinha o consultório onde faleceu. Mas chegou a ter um império na região na área das ópticas. Fundou na década de 80 uma rede de lojas de óptica presente em vários concelhos da região, desde Abrantes, Santarém, Chamusca, Golegã, entre outras localidades, muito antes das ópticas de grandes marcas. Foi pioneiro numa estratégia em que os utentes das suas ópticas descontavam o valor da consulta na compra dos óculos e lentes.

Custódio Jacinto, 70 anos, era aquele tipo de médico que quando o doente entrava no consultório ele já sabia o que ele tinha. Fez o curso na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e granjeou muitas simpatias na região por ser dedicado e pelo seu profissionalismo.