Praia fluvial de Constância abre época balnear no sábado

A época balnear na praia fluvial de Constância começa no sábado, 22 de Junho, anunciou o município. Localizada na margem esquerda do rio Zêzere, perto da confluência com o Tejo, a praia tem uma área de areal de 3.500 metros quadrados, permitindo uma ocupação máxima de 350 pessoas. Está equipada com chuveiros, lava-pés, uma pérgula para sombra e uma rampa de acesso para pessoas com mobilidade reduzida. O projecto conquistou o título de Praia Revelação - Praia do Ano 2023. Nas imediações encontram-se vários equipamentos de apoio, incluindo estacionamento, zonas verdes, áreas de lazer, parque de merendas, estabelecimentos de restauração e bebidas, parque de campismo e instalações sanitárias. O município sublinha que a praia fluvial de Constância cumpre todos os requisitos relativos à qualidade das águas balneares e à assistência a banhistas. Tal como nos anos anteriores, o espaço vai contar com um programa de animação durante os meses de Verão.