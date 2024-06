Trânsito preocupa no Porto Alto e proibição de pesados em Foros da Charneca

O vereador do PSD na oposição na Câmara de Benavente, Luís Feitor, está preocupado com as obras que decorrem na Estrada Nacional 10, no Porto Alto, que em seu entender evidenciam falta de organização no trânsito, sobretudo para quem se dirige para Vila Franca de Xira. O autarca sugere que a GNR esteja no local nas horas de maior afluência de trânsito no desvio que foi feito, junto ao cruzamento da Nacional 118, em Samora Correia, “para reduzir alguns riscos”. Na reunião do executivo o social-democrata referiu-se ainda à zona dos Foros da Charneca que, após a intervenção em alguns buracos, “continua a faltar sinalização para o trânsito de pesados”.

O presidente da Câmara de Benavente reconhece que o troço da Nacional 118, possui elevado tráfego automóvel, estando mesmo “em saturação naquelas duas rotundas em hora de ponta”, o que se agravou com as obras na Nacional 10. Carlos Coutinho (CDU) diz que vai contactar a GNR e a Infraestruturas de Portugal no sentido de perceber “se há possibilidade de melhorar a situação”, algo que deve “ser muito difícil” dado o volume de trânsito. Quanto à situação em Foros da Charneca, o município reuniu na semana passada com associação de moradores e decidiu-se instalar sinalização para impedir a circulação de pesados, medida que se vai manter em Santo Estêvão.