Cartaxo Aventura com actividades desportivas gratuitas

O programa Cartaxo Aventura, dinamizado pela Câmara Municipal do Cartaxo, está de regresso com três actividades de desporto e natureza. O programa propõe escalada para dia 30 de Junho, rapel para dia 13 de Julho e canoagem para dia 27 de Julho. As actividades têm início marcado para as 10h00, devendo prolongar-se até às 12h30, pelo que os participantes deverão levar água e merenda.

Pessoas com idade inferior a 14 anos devem ser acompanhadas por um adulto durante as actividades que incluem enquadramento técnico, logístico e seguro. Para o rapel e escalada a organização recomenda o uso de calçado e roupa confortáveis, adaptados às condições meteorológicas desse dia. Para participar na manhã de canoagem é obrigatório saber nadar.

A participação é gratuita, mas deve ser feita inscrição prévia na área de Desporto da Câmara do Cartaxo até à quinta-feira anterior à realização da actividade.