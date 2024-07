Estádio Municipal de Azambuja recebeu demonstração de Walking Football

A Universidade da Terceira Idade do Concelho de Azambuja (UTICA), em colaboração com a Associação de Futebol de Lisboa (AFL), realizou no dia 17 de Junho, no Estádio Municipal de Azambuja, uma demonstração de “Walking Football”, modalidade que é uma variante do futebol e que tem como objectivo incentivar a prática desportiva nas pessoas com idade superior a 50 anos, promovendo a integração e o convívio em prol de uma vida mais activa. A modalidade pretende combater o isolamento, o sedentarismo e a depressão, melhorar os índices de saúde e aumentar a interacção social dos praticantes. Afirma-se como uma oferta adaptada do futebol tradicional, independentemente da idade e da condição física, visando proteger quem a pratica. A iniciativa foi aberta a todos os cidadãos e a Câmara Municipal de Azambuja disponibilizou transporte gratuito para o estádio municipal.