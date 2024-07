Feira Medieval de Alcanede com apoio municipal

A Feira Medieval de Alcanede, alusiva ao século XII, foi contemplada com um apoio financeiro da Câmara de Santarém no valor de 5 mil euros, aprovado em reunião do executivo municipal. O evento foi organizado pelo Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques, com sede em Alcanede, e decorreu nos dias 17 e 18 de Maio. Contou com muita animação, música, dança, espectáculos de fogo e malabaristas, jogos tradicionais, tiro ao arco, artesanato, entre outras actividades, como a Taverna Medieval.

A iniciativa contou ainda com um espaço museológico, em que estiveram expostos trabalhos elaborados pelos alunos, relativos à época medieval, bem como documentos históricos da vila de Alcanede e que fazem parte do espólio da Biblioteca Municipal de Santarém.