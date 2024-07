Músicos do mundo no Encontro Internacional de Piano de Sardoal

Este ano o festival de piano no Sardoal vai contar com a participação de cerca de 20 jovens músicos de Portugal e de mais sete países.

O Centro Cultural de Sardoal acolhe até 30 de Junho o IX Encontro Internacional de Piano, envolvendo cerca de meia centena de participantes, entre alunos e professores, oriundos de vários países, anunciou o município. “Vai ser mais de uma semana de concertos, de muita qualidade, entre o concerto de abertura, que vai ser pela Orquestra Filarmónica das Beiras, com a participação de um dos grandes mentores do festival, o pianista Manuel Araújo, e do trompetista Pedro Pacheco, até aos espectáculos em espaços de património, como igreja e capelas, e uma noite de cinema musicado ao vivo, a novidade deste ano”, disse o presidente da Câmara de Sardoal, Miguel Borges.

A iniciativa, organizada pela autarquia e pela Academia Internacional de Música “Aquiles Delle Vigne”, apresenta um “programa rico em termos de oferta e qualidade da programação, a par da continuidade do seu propósito pedagógico - o Prémio Sardoal Jovem Talento “, acrescentou o autarca. Este ano, o evento vai contar com a participação de cerca de 20 jovens pianistas de Portugal e de mais sete países - Itália, Japão, China, Alemanha, Islândia, Noruega e Ucrânia -, a par de professores, mestres e jurados, num total de cerca de 50 participantes, com “algumas famílias sardoalenses a acolher jovens pianistas em suas casas”.

O IX Encontro Internacional de Piano de Sardoal inclui ainda uma Caminhada Concerto “Música pelo Património”, no dia 28 de Junho, às 21h00, com início na Igreja Matriz, com uma pequena actuação da Filarmónica União Sardoalense, levando, de seguida, o público por uma viagem musical e histórica pelas igrejas e capelas da vila, com piano, harpa, violoncelo e guitarra portuguesa, com vários músicos convidados. Entre os dias 27 e 30 de Junho decorrem ainda os concertos de Jovens Talentos, nas categorias de juvenil, júnior e sénior, com o espectáculo de encerramento agendado para domingo, às 16h00, seguido do anúncio dos vencedores do concurso e entrega dos prémios.

Com um orçamento na ordem dos 20 mil euros, o festival tem entradas livres, à excepção do concerto de abertura (3 euros), e do cine-concerto (3,70 euros) sendo uma iniciativa “parcialmente financiada” pela Direcção-Geral das Artes, no âmbito do apoio à programação da Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses (RTCP). Contando com o “alto patrocínio da Presidência da República, pelo segundo ano consecutivo”, o Encontro Internacional de Piano de Sardoal inaugura o sistema de venda de bilhetes ‘online’ no Centro Cultural Gil Vicente, na ticketline.pt.