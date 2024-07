Passerele D’ Ouro juntou diferentes gerações em palco em VFX

Dezenas de seniores, crianças e jovens desfilaram na praça de touros de Vila Franca de Xira, num evento cheio de cor e movimento.

Noventa e um idosos, 30 jovens e 19 crianças de 14 instituições e associações sociais do concelho de Vila Franca de Xira participaram na 28ª edição da Passerele D’ Ouro, um evento para todas as idades que voltou a encher de cor e animação a Praça de Touros Palha Blanco na noite de 14 de Junho. O tema do amor, mote para a edição deste ano, esteve bem vincado no cenário, figurinos, roupas seleccionadas para os desfiles, nos vestidos de noiva e até na música.

A praça de touros de Vila Franca de Xira encheu-se de espectadores para ver e aplaudir os modelos e todos os participantes no evento. O espectáculo contou também com modelos profissionais e a música esteve a cargo de Micaela, coapresentadora, com a actriz Melânia Gomes, Xana Carvalho e os Anjos. Estes últimos, anunciou o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, regressarão para outro concerto nas Festas do Colete Encarnado, que se realizam no primeiro fim-de-semana de Julho.

A Passerele D’ Ouro conta com o apoio de comerciantes locais e, nesta edição, foram 21 lojas, 13 cabeleireiros e quatro maquilhadores a dar do seu tempo à iniciativa. A dança esteve a cargo do Grupo de Danças Urbanas do Ateneu Artístico Vilafranquense.