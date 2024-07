Santarém festeja novamente os santos populares

Tasquinhas, música e muita animação em vários pontos do centro histórico da cidade entre 27 e 30 de Junho.

Santarém volta a festejar os santos populares entre 27 e 30 de Junho com muita animação no centro histórico da cidade, com arraial na Rua Arco Manços, no Largo Emílio Infante da Câmara e no Largo Ramiro Nobre, numa iniciativa que conta com a parceria da ACES - Associação Comercial e Empresarial onde não vai faltar a música e tasquinhas dinamizadas por estabelecimentos da cidade e da Associação de Moradores do Centro Histórico.

A organização pretende promover a música tradicional portuguesa em concordância com a gastronomia típica, da região e da época, criando um ambiente de salutar convívio entre as diversas gerações, nas zonas mais antigas da cidade. “O Município de Santarém pretende que a cidade seja conhecida pelas suas celebrações dos santos populares, de forma a que futuramente, esta iniciativa passe a fazer parte do calendário das festas anuais como um exemplo brilhante de organização na comunidade”, divulga a Câmara de Santarém.