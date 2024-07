Vila Chã de Ourique comemora 885 anos da batalha de Ourique

Os 885 anos da Batalha de Ourique, que se acredita ter sido em Vila Chã de Ourique, no concelho do Cartaxo, são comemorados pela junta de freguesia com um dia de recriação histórica, actividades diversas, bar e petiscos. Este ano a Batalha de Ourique, de onde as tropas cristãs comandadas por D. Afonso Henriques saíram vitoriosas frente às muçulmanas, é comemorada no sábado, 20 de Julho, cinco dias antes de ter acontecido, e será homenageado o escultor da estátua de bronze alusiva à batalha erguida no centro de Vila Chã de Ourique, António da Costa.

O programa começa às 09h00 com um mercado livre, cujas inscrições estão abertas na junta de freguesia. Às 11h00 será reposto o candeeiro histórico no jardim central e às 18h00 é realizada a sessão solene das comemorações da Batalha de Ourique, que contam com a homenagem a António da Costa e um momento musical. Às 21h00 realiza-se uma noite de fados com Izilda Maria, Filipa Maltieiro e Vasco Casimiro, acompanhados de Diogo Ferreira na guitarra e voz, Nani no baixo e Ginestal Martins à viola.