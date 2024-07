420 mil euros para apoiar clubes desportivos de Santarém

Município de Santarém assinou contratos com as trinta agremiações desportivas de várias modalidades que vão receber apoio financeiro para as suas actividades de formação.

Os contratos de atribuição de verbas pelo município a clubes desportivos do concelho de Santarém, num montante global de 420 mil euros, foram assinados no dia 20 de Junho no salão nobre dos Paços do Concelho. Os apoios, concedidos no âmbito do PAFAD - Programa de Apoio Financeiro ao Associativismo Desportivo do Concelho, beneficiam 30 clubes de diversas modalidades. A cerimónia contou com a presença de Ricardo Gonçalves, presidente da Câmara de Santarém, de João Teixeira Leite, vice-presidente do município, do vereador do Desporto, Alfredo Amante e da chefe de Divisão de Educação e Juventude, Vânia Horta.

A Associação Académica de Santarém é a agremiação que recebe o maior montante, no valor de 58.163 euros. Seguem-se o Clube Desportivo Amiense (42.604 euros); o Centro de Cultura, Recreio e Desporto Moçarriense (31.885 euros); o Vitória Clube de Santarém (30.812 euros); a União Desportiva de Santarém (27.540 euros); o Santarém Basket Clube (24.496 euros); o Rugby Clube de Santarém (23.865 euros); e o Atlético Clube de Pernes (23.858 euros). Ainda acima do patamar dos 10 mil euros estão o Time4Satisfaction (16.586 euros); o New Star Dance Clube (14.830 euros); o Gimno Clube de Santarém (14.062 euros); o Clube de Andebol São Vicentense (12.696 euros); e o Clube de Canoagem Scalabitano (11.174 euros).

O presidente da Câmara de Santarém aproveitou a oportunidade para referir que estes apoios espelham o reconhecimento do trabalho desenvolvido pelos clubes do concelho, contribuindo assim o município para melhor a qualidade desportiva e de vida dos jovens. Este programa apoia exclusivamente as associações sediadas no concelho de Santarém que garantam a prática desportiva regular nos escalões de formação (até 18 anos).