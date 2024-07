Atletas da Oficina do Corpo da Chamusca com excelentes prestações em Powerlifting

João Caneco, Maria Yultsova, Horácio Ruivo e Vasyl Danysh participaram no Campeonato Nacional de Powerlifting e no Campeonato Ibérico de Powelifting Pro.

No dia 8 e 9 de Junho realizou-se na cidade de Vila do Conde o Campeonato Nacional de Powerlifting e o Campeonato Ibérico de Powelifting Pro - Professional Raw Organization 2024. A equipa Oficina do Corpo Furystrength levou quatro atletas. João Caneco, Maria Yultsova, Horácio Ruivo e Vasyl Danysh obtiveram excelentes resultados. Esta era uma prova que garantia o apuramento para o Campeonato do Mundo que vai realizar-se na cidade da Maia nos dias 5 e 6 de Outubro. João Caneco é natural da Chamusca e é bi-campeão nacional e bi-campeão ibérico da Classe Masters 40-44 -100kg nas modalidades de Bench Press e Deadlift. É o actual campeão do mundo das categorias e em Outubro deste ano vai defender o seu título. Maria Yultsova, residente na Chamusca, conta com um reconhecimento de Mestre pela IPF, já competiu em quatro campeonatos da Europa e três campeonatos do mundo. Conquistou no fim-de-semana, em Vila do Conde, o titulo de bi-campeã Nacional de Bench Press e bi-campeã ibérica de Deadlift.

Horácio Ruivo, residente na Carregueira, atleta na categoria Master 60-64, sagrou-se no ano passado campeão nacional nas duas federações, a WPC e a Pro Raw. No fim-de-semana conquistou o título de bi-campeão nacional de Bench Press, campeão ibérico de Bench Press e campeão ibérico de Deadlift. Vasyl Danysh, residente em Almeirim, compete na categoria Master 40-44 - 90kg e venceu o campeonato nacional e o campeonato ibérico. É mais um dos atletas favoritos para o campeonato do mundo.

Os atletas já foram convidados para competir na World Raw Powerlifting Federation no Campeonato Arnold Classic em Madrid, nos dias 11,12 e 13 de Outubro, uma das provas mais importantes do Powerlifting mundial, o equivalente a um campeonato da Europa de futebol.